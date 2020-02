Carnaval em Petrópolis vai contar com blocos, shows e recreação em toda a cidade

Petrópolis - Escolhida entre as dez melhores cidades do Estado do Rio de Janeiro para os dias de Carnaval, Petrópolis caprichou em relação à escolha dos eventos que farão parte dos quatro dias de folia. A ocupação em hotéis e pousadas da cidade já ultrapassou os 88%, contra 82% no mesmo período de 2019. Quem já decidiu passar o feriadão na Cidade Imperial vai contar com atrações variadas para crianças, jovens e adultos. Marchinhas, blocos de rua, forró, sertanejo universitário e, é claro, muito samba no pé vão fazer parte da folia. Palcos especiais já estão sendo montados pela prefeitura em cinco bairros: Alto da Serra, Corrêas, Nogueira, Pedro do Rio e Posse.

Em uma das festas mais populares do país, a Cidade Imperial não poderia ficar de fora e já contou com esquentas no último fim de semana, com três blocos de rua, no Castrioto, Morin e Centro Histórico. Esta semana a folia continua, começando pelo Bloco das Piranhas, previsto para sexta-feira de Carnaval, em Corrêas. Já a programação da prefeitura acontece de domingo, dia 23, a terça, dia 25, com recreação infantil à tarde e shows no período da noite, nas praças públicas dos bairros.



Desde o ano passado, meses antes do Carnaval, reuniões e audiências públicas foram promovidas com os blocos de rua, forças de segurança pública e outras instituições. Em setembro, foi apresentado o fluxograma que cada responsável pelas agremiações deveria seguir. O encontro reuniu representantes dos órgãos de segurança pública, do Ministério Público Estadual, da Vara da Infância e Juventude e de secretarias municipais, com o objetivo de garantir a organização e legalização dos desfiles e ainda a segurança dos foliões e de toda a população, além do apoio operacional, caso necessário.



Neste fim de semana, 10 blocos de rua estão programados para fazer a alegria dos foliões. Atuam com planejamento especial durante a festa, além do do IMCE, também a Turispetro, a Secretaria de Serviços e Ordem Pública, a Comdep e Secretaria de Saúde.



Vale ressaltar, ainda, que a programação dos bairros vai contar com apresentações da escola de samba Império de Petrópolis. Este ano, a Cidade Imperial terá, pela primeira vez, uma agremiação representante no Carnaval carioca: a Império de Petrópolis será a sétima a desfilar na Intendente Magalhães. Localizado em Madureira, este é um dos grandes centros do samba do Rio de Janeiro e serve de base para as escolas do grupo de acesso ao Sambódromo. Fundada há cerca de três anos, a agremiação vai levar 500 pessoas ao desfile, com um enredo sobre uma paixão nacional, a cerveja. Alguma dúvida se seu Carnaval vai ser o melhor de todos? Então confira a programação completa que O Dia em Petrópolis preparou pra você.

Confira a programação dos bairros:





DIA 23/02 – Domingo





Bairro Alto da Serra



15h – CIRCOlando (atividades circenses)



17h – Trio DuBrá (marchinhas)



20h – André Campaña (samba)



Corrêas



15h – Tindolelê (recreação infantil)



16h – Escola de Samba Império de Petrópolis



17h – Cordão do Zé Pereira (bloquinho infantil)



20h – Banda “A Furiosa” (marchinhas)



Nogueira



15h – Tatá diversões (oficinas artísticas infantis)



19h - Escola de Samba Império de Petrópolis



Pedro do Rio



15h – Trupe da Gabi Gabizoca (recreação infantil)



17h – Lu e Delanno (axé e sertanejo)



20h – Baile do Zen (Pop/MPB)



Posse



15h – É bloquinho, mas não é LEGO (bailinho infantil)



17h – Samba do Amigo (samba)



20h – Fole & Folia (baião, forró, xote, etc)





DIA 24/02 – Segunda-feira





Bairro Alto da Serra



15h – Tindolelê (recreação infantil)



17h – Banda “A Furiosa” (marchinhas)



19h - Escola de Samba Império de Petrópolis



20h – Trio Ziriguidó (forró pé de serra)



Corrêas



15h –Trupe da Gabi Gabizoca (recreação infantil)



17h – Antes Samba do que mal acompanhado (Samba)



20h – Grupo Magia (pagode)



Nogueira



15h – Grupo Faz de Conta (recreação infantil)



17h – Trio DuBrá (marchinhas)



20h – André Campaña (samba)



Pedro do Rio



15h – Teatro infantil “Quibungo” – Coletivo Foco



16h – Escola de Samba Império de Petrópolis



20h – Grupo Forma Certa (pagode)



Posse



15h –Tatá diversões (oficinas artísticas infantis)



17h - Cordão do Zé Pereira (bloquinho infantil)



20h – Baile do Zen (Pop/MPB)





DIA 25/02 - Terça-feira





Alto da Serra



15h - Tatá diversões (oficinas artísticas infantis)



17h – Lu e Delanno (axé e sertanejo)



20h –Samba do Amigo (samba)



Corrêas



15h - Grupo Faz de Conta (recreação infantil)



17h – Banda Euterpe (marchinhas)



20h – Puro Pecado (pagode)



Nogueira



15h – É bloquinho, mas não é LEGO (bailinho infantil)



17h – Cordão do Zé Pereira (bloquinho infantil)



20h – Baile do Zen (Pop/MPB)



Pedro do Rio



15h – CIRCOlando (atividades circenses)



17h – Trio DuBrá (marchinhas)



20h –Trio Ziriguidó (forró pé de serra)



Posse



15h – Teatro infantil “Quibungo” – Coletivo Foco



17h - Escola de Samba Império de Petrópolis



20h – Grupo Forma Certa (pagode)