Homem arremessa dinheiro pela janela para evitar prisão em flagrante

Petrópolis - O caso, inusitado, aconteceu na tarde desta segunda-feira durante uma ação da Polícia Militar no bairro do Samambaia, em Petrópolis. Policiais haviam recebido uma denúncia dando conta de que, em uma das casas do local, funcionava um suposto ponto de venda de drogas. Ao chegarem na residência foram recebidos pelo morador, que abriu as portas e acompanhou todo o trabalho dos agentes.

Nada foi encontrado na casa. Porém, quando os policiais saíram do local, foram avisados por um pedestre que havia dinheiro voando pela janela dos fundos da residência. Mais especificamente, notas de 10, 20 e 50 reais já espalhados pelo chão. Com o dinheiro já recolhido, os policiais voltaram à casa do suspeito. O homem, de 45 anos, foi conduzido até a 105ª DP, no bairro Retiro, onde prestou depoimento alegando não ter nenhuma relação com o valor encontrado, e foi liberado em seguida. A Polícia Civil já deu início às investigações que podem revelar a origem dos R$ 4.470 que voaram pela janela da casa.