Quase 40kg de alimentos são descartados durante inspeção do Procon Petrópolis

Petrópolis - Mais uma ação do Procon Petrópolis foi realizada na manhã desta terça-feira. Desta vez, a equipe de fiscalização atuou em lanchonetes e mercearias instaladas no interior do terminal rodoviário do Bingen. O trabalho foi realizado devido ao aumento no movimento de moradores e turistas diante da véspera do feriadão de Carnaval. No total, quase 40kg de alimentos impróprios para consumo foram imediatamente descartados ou apreendidos. Três estabelecimentos foram autuados.

A situação que mais chamou a atenção dos fiscais foi a do interior de uma pastelaria. Do total de produtos apreendidos na ação, 90% estavam na cozinha da lanchonete. Além disso, produtos de higiene pessoal, como desodorantes e band-aids, foram encontrados na mesma bancada onde eram preparados os alimentos. A pastelaria já havia sido interditada em 2018 pela Vigilância Sanitária pelos mesmos motivos, mas voltou a atender seus clientes pouco tempo depois.

No estabelecimento foram encontrados 6,800kg de carne moída, 5kg de massa pronta para salgados, 5kg de laranjas, 3,5kg de requeijão cremoso em conserva, 3kg de frango congelado sem o condicionamento apropriado e sem identificação de validade, 2kg de muçarela fatiada, 1,2kg de presunto fatiado, um pacote de pão de fôrma e outro de fubá de milho vencidos, 280g de tempero de pimenta vencido em novembro de 2019 e 100g de gengibre totalmente deteriorado. Além disso, a fiscalização encontrou seis garrafas de 600ml de refrigerante fora da validade, totalizando 3,6 litros, e sete latas de 350ml de cerveja, também vencidas, totalizando 2,450l.

Para o coordenador do órgão, Bernardo Sabrá, este tipo de estabelecimento é um risco à saúde pública. "Encontramos aqui um cenário trágico de higiene, com muitos produtos que são usados no preparo vencidos ou sem identificação, o que coloca a população em alto risco, já que as pessoas chegam aqui, compram o alimento já pronto e não sabem a procedência. Com o fluxo aumentando muito durante o Carnaval, precisávamos fazer algo para garantir a saúde dos petropolitanos", disse Bernardo.



Mais dois estabelecimentos foram fiscalizados



Na mesma ação desta terça-feira, outros dois estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e autuados pelos agentes do Procon, uma mercearia e um minimercado instalados também no interior do terminal rodoviário. No minimercado, praticamente 3kg de mercadorias foram apreendidos. Na mercearia, pelo menos 1,5kg tiveram o mesmo destino. Em ambos havia produtos com problemas relativos à identificação e prazo de validade.



No minimercado, três latas de cerveja vencidas foram encontradas, além de dois sanduíches, também vencidos. Além disso, doces e guloseimas foram apreendidos pela falta de informações. Já na mercearia, um pacote de batata palha e dois pacotes de amendoim estavam vencidos, e 900g de pão de mel sem procedência e validade foram apreendidos.