Defesa Civil capacita 70 Bombeiros Civis para atuação em desastres na cidade

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias capacitou 70 Bombeiros Civis nesta terça-feira para atuação na prevenção de desastres de origem natural. O reforço no efetivo do Plano Verão 2020 vai garantir mais pessoas preparadas para a pronta resposta das possíveis ocorrências da estação. O treinamento aconteceu na sede da Defesa Civil e contou com o apoio do SINDBOMBEIROCIVIL-RJ.



O treinamento foi proposto para os Bombeiros Civis durante um encontro da categoria no dia 31 de janeiro, em Itaipava. Na ocasião, o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato, destacou a importância dos grupos para a cidade. O trabalho em conjunto acontecerá dentro das ações de prevenção de desastres de origem natural do Plano Verão 2020.



“Além de serem profissionais importantíssimos para a Defesa Civil e para a cidade, são, antes de tudo, chefes de família que estão buscando sustento para suas casas. Ou seja, em uma cidade com 234 pontos de alto risco, e em um país com 12 milhões de desempregados, seria no mínimo uma irresponsabilidade não apoiar essa categoria”, disse o coronel Paulo Renato, ressaltando a importância dos Bombeiros Civis para a cidade.



O curso de Noções Básicas de Defesa Civil proporciona aos participantes conhecimentos sobre a legislação vigente em Defesa Civil, no Brasil e no mundo, além de noções de prevenção de desastres por meio das estratégias, programas e projetos realizados pela prefeitura. A ideia é integrar os Bombeiros Civis nas ações futuras.



“A nossa principal política pública de prevenção de desastres é o Defesa Civil nas Escolas. No ano passado envolvemos 212 escolas em 1.239 atividades no ano passado. Com a participação dos Bombeiros Civis, vamos reforçar as ações de prevenção na cidade como um todo”, completa o secretário.