Sirene móvel dará suporte à Defesa Civil em caso de chuvas fortes no Vale do Cuiabá

Petrópolis - Uma sirene móvel dará suporte à Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias na região do Vale do Cuiabá em caso de chuvas fortes. Um veículo operacional, equipado com as cornetas, será usado para alertar os moradores sobre inundações. A novidade faz parte da Operação Carnaval 2020 da Defesa Civil de Petrópolis, que permanecerá em estado de atenção desta sexta-feira até a próxima segunda-feira, dia 24, por conta da previsão do tempo.



Além de mais essa novidade para a região, o Gentio e o Buraco do Sapo contam com as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme. Na sexta, a Secretaria de Defesa Civil levará o dispositivo móvel para um treinamento com os moradores nestes locais. A atividade, que será realizada às 9h, contará com o apoio do Nudec do Vale do Cuiabá e adjacências.



“Esse é mais um dispositivo que estamos empregando para proteger a vida da população. Nossas sirenes podem ser acionadas eletronicamente, por rádio, manualmente e, agora, também contamos com essa alternativa móvel. Não podemos medir esforços quando o assunto é a proteção comunitária”, disse o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato.



Por conta da previsão de chuvas fortes a partir desta sexta, está sendo elaborada a Operação Carnaval 2020 da Defesa Civil de Petrópolis. O órgão irá manter todo o contingente de 52 agentes de prontidão 24 horas para atender aos possíveis chamados dos moradores, que podem ser feitos pelo telefone 199.



As equipes da Defesa Civil também irão monitorar os radares e pluviômetros e, em caso de necessidade, poderá acionar as sirenes do sistema de Alerta e Alarme. “Outras novidades também serão anunciadas amanhã. Em casos de chuvas fortes, a população deve ligar para o 199 e informar caso haja alguma ocorrência”, completa o secretário.



Outra ferramenta importante de prevenção de desastres de origem natural para a população é o alerta de Whatsapp da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias. O número é o (24) 98863-5497. São mais de 7200 cadastros em pouco mais de um ano.



"Uma mensagem simples garante o recebimento de alertas em quatro estágios: vigilância, atenção, alerta e alerta máximo. Seguimos a recomendação do prefeito Bernardo Rossi, trabalhando de maneira preventiva. São ferramentas importantes para os petropolitanos, que devem permanecer atentos neste período crítico", explica o coronel Paulo Renato.