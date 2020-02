Novos leitos de UTI no Hospital Clínico de Corrêas já estão contratados

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi assinou, nesta sexta-feira, o contrato de prestação de serviço com o Hospital Clínico de Corrêas, o HCC, para o uso de 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva. Esta é a última etapa do processo, que começou em dezembro do ano passado, para ampliar os números de vagas no município. Com mais essa quantidade, Petrópolis passou a contar com 63 UTIs adulto credenciadas à rede SUS.



O contrato foi celebrado entre o prefeito Bernardo Rossi, o diretor do HCC, Marco Paulo Vianna Cordeiro, e a secretária de Saúde, Fabíola Heck. A licitação de novos leitos de UTI foi mais um avanço do setor no município. “Essa é mais uma conquista na área da saúde de Petrópolis. Com muito empenho estamos avançando. Ao longo dos últimos anos, reabrimos e reformamos unidades de saúde, abrimos outras novas. Este ano, realizamos o sonho da UPA dos distritos, abrimos um novo centro obstétrico no Alcides Carneiro, hospital que continua em obras para a ampliação do número de leitos da maternidade, da ala pediatria, entre outras melhorais. É importante frisar que continuamos avançando na área da saúde, apesar de toda a crise”, disse Bernardo Rossi.



O diretor do HCC falou sobre a prestação dos serviços médicos para o município. “O Hospital Clínico de Corrêas há mais de 60 anos mantém convênio com a prefeitura e isto para nós é uma representatividade enorme, porque o SUS serve ao povo e nós somos povo. Melhoramos nosso hospital, fizemos um hospital de primeiro mundo, oferecendo todas as especialidades médicas, centro cirúrgico e UTI. Essa parceria nos traz o ímpeto de fazer sempre o melhor”, disse.



Em relação ao número de leitos de UTI no município, a secretária de Saúde, Fabíola Heck, falou sobre o projeto de abertura de mais 10 leitos adultos no Hospital Municipal Dr. Nélson de Sá Earp. “Já está em andamento o processo para a abertura destes novos leitos. O projeto faz parte de uma lista de investimentos para a saúde do município que receberão verbas estaduais por meio de um convênio assinado pelo prefeito Bernardo Rossi com a Secretaria de Estado de Saúde”, disse.



O convênio a que se referiu a secretária de saúde foi celebrado no início deste mês e irá destinar cerca de R$ 25 milhões para a execução de obras e aquisição de equipamentos para atenção primária, média e alta complexidade para a saúde.