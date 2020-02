Carnaval nos distritos atrai pequenos foliões com bloquinho infantil na Posse

Petrópolis - Os super-heróis apareceram em peso no Carnaval da Posse nesta segunda-feira. O Super-Homem estava presente, junto ao Capitão América, o Homem de Ferro e o Batman. O Policial também foi curtir a folia organizada pela prefeitura no Centro de Esporte Unificado (CEU) do distrito. As meninas, é claro, não ficaram de fora. A Mulher Maravilha foi mais uma a brincar e dançar marchinhas, assim como a Minnie e a Frozen, além de várias Princesas, a Odalisca e uma Coelhinha. Foi com muita animação que cerca de 50 crianças curtiram o Cordão do Zé Pereira, bloco infantil criado esse ano.



O carnaval organizado pela prefeitura conta com cinco palcos pelos bairros e distritos. Além da Posse, a folia também acontece em Pedro do Rio, Nogueira, Correas e Alto da Serra. São quase 50 atrações em três dias.

"Nós procuramos trazer uma programação de Carnaval para os bairros para que toda família pudesse aproveitar e é isso que nós estamos vendo, muitos pais estão trazendo os filhos para se divertir, para curtir as atrações infantis e também os shows", diz o prefeito Bernardo Rossi.



Em Pedro do Rio, o destaque foi o grupo de pagode Forma Certa, que fez a alegria da moradora Natália Pires, que acompanhou o show junto com os filhos. "Acho bom ter uma programação aqui em Pedro do Rio, é perto de casa, as crianças podem ficar à vontade. Acho maravilhoso, ainda mais com o grupo Forma Certa, que eu amo", afirmou.



A programação de Carnaval nos palcos da prefeitura termina nesta terça-feira com bloquinho, recreação, teatro e oficinas artísticas infantis, atividades circenses, marchinhas, shows de samba, pop, MPB, forró, pagode, axé e sertanejo, além de apresentação da Escola de Samba Império de Petrópolis. As atrações se dividem em Alto da Serra, Correas, Nogueira, Pedro do Rio e Posse a partir de 15h. “Estamos fazendo uma festa muito bonita para todos os petropolitanos poderem aproveitar um excelente Carnaval”, destaca o diretor-presidente do Instituto Municipal de Cultura e Esportes (IMCE), Renato Freixiela.

Confira a programação





DIA 25/02 - TERÇA







ALTO DA SERRA



15h - Tatá diversões (oficinas artísticas infantis)



17h – Lu e Delanno (axé e sertanejo)



20h –Samba do Amigo (samba)







CORRÊAS



15h - Grupo Faz de Conta (recreação infantil)



17h – Banda Euterpe (marchinhas)



20h – Fole & Folia







NOGUEIRA



15h – É bloquinho, mas não é LEGO (bailinho infantil)



17h – Cordão do Zé Pereira (bloquinho infantil)



20h – Baile do Zen (Pop/MPB)







PEDRO DO RIO



15h – CIRCOlando (atividades circenses)



17h – Trio DuBrá (marchinhas)



20h –Trio Ziriguidó (forró pé de serra)







POSSE



15h – Teatro infantil “Quibungo” – Coletivo Foco



17h - Escola de Samba Império de Petrópolis



20h – Grupo Forma Certa (pagode)