Prefeitura de Petrópolis amplia número de beneficiários do Cartão Imperial

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi recebeu esta semana os 100 novos beneficiários do Cartão Imperial, programa desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social que concede benefício no valor de R$ 70 para a compra de alimentos. Foram inseridas no programa, famílias que já são acompanhadas pelo Criança Feliz e/ou vinculadas aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). O Criança Feliz é um programa federal aplicado pela prefeitura com a finalidade de promover o desenvolvimento da criança em sua primeira infância.



“Selecionamos as famílias que fazem parte do programa Criança Feliz porque sabemos sobre as necessidades nutricionais na faixa de zero a três anos, de quanto é importante um reforço na alimentação nesta fase para o desenvolvimento. Em 2017 iniciamos o recadastramento do programa Cartão Imperial para tirar quem não se enquadrava nos requisitos do benefício e assim podemos dar este suporte a quem realmente precisa”, explicou Bernardo Rossi.



Entre os novos beneficiários está a dona de casa Aline Aparecida Santa Rita, mãe de seis filhos. Desde a gravidez de Helena, de 11 meses, ela é acompanhada por uma profissional do Criança Feliz e agora também passará a ter direito ao Cartão Imperial. “Minha filha está muito esperta, até a médica ficou surpresa. Graças ao acompanhamento que tem sido feito e ao trabalho de estimulação. Meu filho de 11 anos recebeu um prêmio de literatura da escola. As crianças estão se desenvolvendo muito. O cartão será uma ajuda extra. Estou muito feliz”, elogiou.



A secretária de Assistência Social, Denise Quintella, ressaltou a importância do programa. “É um trabalho de gestão que possibilitou contemplar novos beneficiários. O foco são as famílias em vulnerabilidade nutricional que tenham idosos, gestantes ou crianças”, explicou. As famílias receberam, ainda, um guia de alimentação saudável. O subsídio no valor R$ 70 é destinado à aquisição de produtos alimentícios em uma rede de comércios associados. Quatro mil famílias petropolitanas possuem o Cartão Imperial.