Homem rende funcionário e assalta posto de combustíveis em Pedro do Rio

Pedro do Rio - O crime aconteceu por volta das 23h desta terça-feira em um posto de combustíveis na Estrada de Secretário, no distrito de Pedro do Rio. Um homem aproveitou o pouco movimento no local, rendeu o único funcionário do posto e conseguiu roubar cerca de R$ 1500 em espécie do caixa. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento e, agora, deve ajudar a polícia na investigação do crime.

Nas imagens é possível ver que o suspeito entra no posto a pé, usando uma máscara de carnaval. Segundo policiais acionados, o homem agiu premeditadamente e cobriu o rosto por já saber sobre as câmeras. Ainda no vídeo constam as imagens do momento exato da abordagem ao frentista. O homem se aproxima e rende o rapaz que estava sentado em uma cadeira o ameaçando com o que seria uma arma de fogo escondida sob a roupa. O funcionário levanta as mãos e, em seguida, cai após ser empurrado pelo suspeito.

Em menos de um mês, este é o segundo assalto a postos de combustíveis na cidade. No início de fevereiro, outro suspeito armado roubou cerca de R$ 700 em espécie de um posto na reta do Prado, em Corrêas. Na ação, os dois frentistas chegaram a levar coronhadas do suspeito. A polícia continua a investigação de ambas as ocorrências. Até o momento, ninguém foi preso.