Prefeitura promove melhorias de pavimentação em estradas vicinais de Pedro do Rio e Posse

Petrópolis - A prefeitura está promovendo melhorias em estradas vicinais nos distritos de Pedro do Rio e Posse. Os serviços estão acontecendo desde a semana passada, com a mudança do clima. O objetivo é possibilitar melhores condições para quem utiliza essas estradas, seriamente danificadas por causa das fortes chuvas do início do ano.



Em Pedro do Rio, a equipe regional da prefeitura já atuou nas estradas Posse dos Coqueiros e Anápolis. No distrito da Posse, foram atendidas as estradas de Taquaril, Albertos, Caboclos, Xingu e Cachoeirinha. Nesses locais, foi feita remoção de lama e aplicada uma camada de brita corrida com o objetivo de eliminar buracos.



Esta é uma primeira etapa do serviço para beneficiar moradores, o transporte público e produtores rurais. Esses e outros locais voltarão a ter trabalhos de maior porte de manutenção de estradas vicinais.



O trabalho nas estradas vicinais é uma das ações do setor de manutenção viária da Secretaria de Obras. O programa Prefeitura Presente já promoveu 150 ações de aplicação de asfalto em 129 ruas de 32 bairros. Além disso, o município mobiliza três equipes diárias para promover manutenção nas ruas de calçamento.