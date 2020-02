Feriado de Carnaval em Petrópolis é marcado pelas diversas festas nos bairros

Petrópolis - O Carnaval em Petrópolis foi marcado pela festa nos bairros, com atrações para toda a família promovidas pela prefeitura. A folia na Cidade Imperial também contou com blocos de rua. Toda a programação atraiu milhares de foliões, tanto do município, quanto turistas, que puderam contar com muito samba, pagode, axé, entre diversas outras atrações musicais, além de atividades para as crianças, com recreação e bloquinho infantil.



Na terça-feira, o Carnaval foi encerrado em Petrópolis com apresentações em todos os palcos, que foram montados no Alto da Serra, Corrêas, Nogueira, Pedro do Rio e Posse. Esses foram os pontos que contaram com programação durante o feriadão. A prefeitura garantiu um Carnaval animado e tranquilo com a atuação de diversas secretarias em conjunto, como Instituto Municipal de Cultura e Esportes, Turispetro, Secretaria de Serviços e Ordem Pública, Secretaria de Saúde, além da Comdep e CPTrans.



“Este foi mais um Carnaval tranquilo em Petrópolis, com atrações para toda a família se divertir. E foi o que mais vimos durante o período de folia: famílias brincando e aproveitando os dias de folga nos eventos promovidos pela prefeitura. O município apoiou os blocos e realizou diversas atividades durante o feriadão”, frisa o prefeito Bernardo Rossi.



Só nos palcos montados pela prefeitura foram cerca de 50 atrações para todos os gostos. Os bairros contaram com apresentações da escola de samba Império de Petrópolis, além de bandas e grupos de samba, pagode, axé, sertanejo e pop. A programação infantil também atraiu milhares de crianças, com recreação, pintura facial, bailinho e atividades circenses, entre outros.