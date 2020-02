Petrópolis - Petrópolis está entre os destinos turísticos mais bem avaliados do mundo. É o que revelou o Travellers' Choice, prêmio anual que analisa as avaliações, pontuações e itens salvos por viajantes de todo o planeta em um dos maiores sites de viagem do mundo: o Trip Advisor. A Cidade Imperial é a única brasileira a aparecer na lista da categoria Destinos Emergentes, e está entre os seis pontos turísticos brasileiros que aparecem no ranking do prêmio. As informações são usadas para revelar ao viajante o que há de melhor para ser explorado.



Categoria A no Mapa do Turismo Nacional pelo segundo ano consecutivo, Petrópolis vem se destacando cada vez mais no setor. A preocupação com a preservação do patrimônio histórico da cidade, a expansão das grandes festas, o aumento da divulgação com o objetivo de atrair mais visitantes, entre outras ações, têm feito o número de turistas seguir uma linha de crescimento. A estimativa é de que o município já receba, por ano, 2,15 milhões de pessoas.



“O turismo é um setor muito forte na nossa cidade. E reconhecimentos como esse só comprovam o quanto temos ainda mais potencial para explorar. É uma área que não só gera empregos diretamente, como os recursos atraídos através dela acabam refletidos em todos os outros setores, como na saúde, educação, obras”, destaca o prefeito Bernardo Rossi. “O turismo ficou por anos esquecido e desde 2017 ele voltou a ser prioridade. Trabalhamos e continuamos as ações para reforçar a imagem de um dos principais destinos turísticos do estado e torná-lo cada vez mais conhecido em todo o país e até fora dele. E os resultados estão sendo percebidos a cada dia”, completa o secretário da Turispetro, Marcelo Valente.



O Prêmio Travellers' Choice reconhece os melhores dos melhores através das avaliações dos próprios viajantes que visitaram destinos, brasileiros e estrangeiros, no ano passado. Petrópolis aparece na 19ª posição na categoria Destinos Promissores, considerando as promessas que estão por vir, que vão estar em alta no próximo ano. A Cidade Imperial ficou à frente de cidades como Antuérpia, na Bélgica, Alvor, em Portugal e Agra, na Índia, entre outras.



“Com todo o movimento no turismo, o setor já se firmou como um dos pilares da economia da cidade”, acrescenta Bernardo Rossi. O setor representa, hoje, R$ 760 milhões, ou seja, 6% do PIB anual. Os números registrados na cidade comprovam um crescimento nos últimos anos. Só as duas principais festas, Bauernfest e Natal Imperial, somaram juntas mais de 900 mil visitantes, com cerca de R$ 400 milhões injetados na economia. Dinheiro que chega a todo o setor de serviços, como restaurantes, hotéis, comércio, salões de cabeleireiro, taxistas, estacionamentos, entre diversos outros.



Com 26 instituições museológicas, Petrópolis é um museu a céu aberto em seu Centro Histórico, com rico patrimônio preservado com prédios, casarões e igrejas do século XIX e início do século XX. Apesar de o carro chefe da cidade ser o turismo histórico-cultural, a cidade também oferece opções de ecoturismo, turismo rural, turismo de compras, gastronômico, cervejeiro e religioso, por todos os distritos. Além disso, são cerca de 300 restaurantes, 119 meios de hospedagem e 6.339 leitos à disposição do visitante.



Em relação aos outros destinos brasileiros, lugares como Porto Seguro (BA), Gramado (RS), Arraial do Cabo (RJ), Fernando de Noronha (PE) e o parque Beto Carreiro World também estão nos rankings da plataforma. O prêmio também avaliou Destinos Badalados, Destinos em Alta e Praias.