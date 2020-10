Carga horária letiva de 2020 será complementada no ano que vem na rede pública de ensino Divulgação

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria de Educação, informou nesta terça-feira que os alunos da rede municipal terão 600 das 800 horas letivas computadas em 2020 e que a carga horária restante será complementada em 2021, conforme deliberação do Conselho Municipal de Educação (Comed) publicada no Diário Oficial.

Na deliberação, o Comed aprova que as atividades educativas remotas realizadas entre 20 de abril e 30 de junho contabilizem 100 horas.

A Secretaria de Educação pretende adotar um ciclo único para 2020/2021, ou seja, uma progressão continuada. Os alunos que estão nos anos finais (5º e 9° anos do Ensino Fundamental, 3° ano do Ensino Médio e V e IX fases da EJA - Educação de Jovens e Adultos) serão encaminhados com relatórios pedagógicos que possibilitem uma visão preliminar para um projeto interventivo, para que possam avançar na escolarização em 2021.