Celebração de casamentos e aniversários podem voltar a acontecer a partir de dezembro Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 08:26 | Atualizado 22/10/2020 08:26

Petrópolis - O Governo Municipal flexibilizou a realização de casamentos e aniversários na cidade a partir do dia 1º de dezembro. A decisão foi tomada após inúmeras reuniões entre a prefeitura e a AssociEventos para a elaboração de uma nota técnica em conjunto com a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária, que foi publicada em decreto na última segunda-feira no Diário Oficial.

As regras para a realização das celebrações são o respeito ao distanciamento de 1,5 metro entre as mesas de convidados; uso obrigatório de máscara para transitar nos estabelecimentos; lotação máxima de 50% do local do evento; proibição do uso da pista de dança; buffet (self-service) somente com atendente e proteção dos alimentos; disponibilização de álcool em gel; entre outras.

"Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o governo trabalha com o objetivo de salvar a vida dos petropolitanos. Aos poucos, e com responsabilidade, embasado nas notas técnicas da Secretaria de Saúde, o município iniciou um plano de flexibilização das atividades econômicas da cidade, com a liberação do funcionamento de alguns setores", informou a Prefeitura através de sua assessoria de comunicação.



O governo municipal, com o apoio de infectologistas, lembrou que continua acompanhando a curva de contaminação da Covid-19 em Petrópolis e que as flexibilizações estão condicionadas à taxa de ocupação dos leitos hospitalares na cidade.

Caso o número aumente e chegue a 70%, no caso dos eventos, a Prefeitura poderá voltar atrás nas decisões, não descartando, inclusive, um possível lockdown.