Philippe Guedon foi fundador do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) Reprdução/Internet

Por O Dia

Petrópolis - Morreu na manhã deste domingo aos 88 anos, Philippe Guedon, fundador do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) e um dos principais líderes populares de Petrópolis. Segundo familiares, ele teve um infarto fulminante dentro de casa, chegou a ser levado para o hospital mas não resistiu.

Nascido na França, Philippe se mudou pela primeira vez para o Brasil em 1935. Depois disso, voltou em 1950 para o país europeu e retornou ao Brasil em 1957, mantendo residência no Rio de Janeiro. Em Petrópolis, chegou em 1974, fundando o PHS em 1997.

O corpo será cremado e não haverá velório. A cerimônia será nessa segunda-feira (26) no Cemitério São João Batista, onde estão enterrados os pais de Philippe.

Luto Oficial

"A Prefeitura de Petrópolis decreta luto oficial de três dias no município em decorrência do falecimento do humanista e político Philippe Guedon, figura de grande valor para a cidade. Fundador do PHS, Guedon deixa um legado político importante num período em que a democracia se faz mais presente. A Prefeitura lamenta e presta condolências à família."