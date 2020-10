O desplacamento aconteceu bem perto de algumas casas no Vale dos Esquilos Daniel Câmara/Ascom

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 12:55 | Atualizado 26/10/2020 13:42

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias concluiu o laudo referente ao desplacamento de rocha ocorrido na região do Vale dos Esquilos, no Retiro, no último dia 21 de outubro. Sete residências foram interditadas e os moradores precisam deixar o local.



Na área de risco demarcada pela geologia da Defesa Civil foram identificadas ainda outras residências, mais distantes da origem da ocorrência. Nessas casas será feita uma nova visita de agentes do órgão para orientar as famílias sobre o risco e também solicitar que deixem o local.

Pedras rolaram da montanha no Vale dos Esquilos; Sete casas tiveram que ser desocupadas pela Defesa Civil Reprodução

Para esses casos, foram identificados possíveis perfis de famílias que se enquadram no auxílio do Aluguel Social, por isso a visita também será feita por representantes da SAS (Secretaria de Assistência Social).



A Defesa Civil informou ainda que após conclusão dos estudos geológicos e topográficos, optou pela interdição do perímetro, onde se encontram todas as referidas edificações citadas anteriormente.

Área onde as pedras se soltaram foi isolada pela Defesa Civil Divulgação



Além disso, foi demarcada uma outra área que ficará em estágio de atenção, essa ainda sem a necessidade da retirada dos moradores, mas cujas casas serão observadas de perto, caso aconteça alguma alteração no comportamento do maciço rochoso.