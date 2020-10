Hospital Alcides Carneiro tem sido um ponto de referência para exames e procedimentos do Outubro Rosa Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - Mais um mutirão noturno vai acontecer amanhã, no Hospital Alcides Carneiro (HAC), em Corrêas. Na ação, 35 pacientes serão atendidas para a realização de exames de ultrassonografia transvaginal, mamografia e ressonância de mama.



As atividades terão início às 17h e vão se estender até às 22h. No dia 31, último dia da campanha, estão agendados mais 24 exames de mamografia na unidade. Até o momento mais de 600 mulheres foram atendidas em consultas, exames e procedimentos cirúrgicos em diversas unidades de saúde do município desde o início da campanha.



No último dia 24, o Dia D da campanha, mais de 300 mulheres tiveram seus atendimentos garantidos em consultas com médicos cardiologistas, ginecologistas e nutricionistas. Atendimentos psicológicos e odontológicos também marcaram o dia dedicado à saúde feminina na cidade.



Além disso, no Centro de Saúde, foram oferecidas orientações sobre atividades físicas com educadores e testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis, como a Sífilis, HIV e Hepatites. Todas as consultas foram agendadas e estão operando com intervalo mínimo de 30 minutos para que sejam evitadas as aglomerações e realizadas limpeza e higienização dos consultórios.



No ambulatório do HAC, cerca de 200 mulheres previamente agendadas realizaram, no último sábado, coleta de preventivo, procedimentos específicos como acupuntura e consultas com médicos cardiologistas, clínicos e ortopedistas. As ações previstas no Dia D da Campanha Outubro Rosa e os mutirões organizados pela Secretaria de Saúde têm o objetivo de dar ainda mais agilidade aos atendimentos e procedimentos voltados às mulheres no município.



A demanda de pacientes para os atendimentos eletivos se formou nos últimos seis meses, entre março e setembro deste ano, quando todos os procedimentos tiveram sua realização suspensa devido às medidas de segurança para o enfrentamento da COVID-19 na cidade.