Petrópolis - A Prefeitura informa que a UPA Cascatinha retornou suas atividades nesta quinta-feira. O trabalho de reparo na unidade chegou ao fim e todos os pacientes voltaram a ser atendidos às 8h, dentro de uma escala de plantões com três médicos clínicos e dois pediatras, 24 horas por dia.

Foram reabertas as salas amarela e vermelha, locais de urgência e emergência. A UPA Cascatinha retoma, ainda, atividades dos setores de raio-X, laboratório de análises clínicas, salas de sutura e eletrocardiograma. Uma ambulância UTI Móvel também está à disposição das equipes médicas para possíveis transferências de pacientes para outras unidades.



As obras de recuperação da unidade tiveram início em setembro devido a um princípio de incêndio no local. No trabalho foi substituída toda a rede elétrica interna da unidade. As equipes começaram a mobilização do trabalho desmontando as partes afetadas pelo fogo e limpando o local para a entrada do novo cabeamento.

A previsão contratual relativa à duração do trabalho havia sido estipulada, inicialmente, em 60 dias corridos. Devido à urgência da obra, todo o processo foi concluído em apenas 33 dias.



A unidade havia sido temporariamente desativada para que todos os acertos necessários pudessem ser feitos. Na época, pacientes contaminados com o novo coronavírus foram prontamente transferidos para outras unidades hospitalares do município.

Devido à pandemia, e para garantir vagas aos usuários infectados na cidade, a UPA Cascatinha havia sido temporariamente transformada em UPA Vermelha, com o objetivo de atender e internar pacientes acometidos pela doença.



No incêndio, combatido por funcionários treinados da unidade, nenhum equipamento foi perdido. A prefeitura informa que o objetivo é de que a UPA Cascatinha volte a funcionar com todos os atendimentos que eram realizados antes da pandemia. Devido ao incêndio, o sistema de saúde deixou de operar temporariamente com 20 leitos específicos aos pacientes da Covid-19.

O município não sofreu impacto sobre o atendimento e internações devido às vagas disponíveis em outras unidades de saúde e graças à baixa ocupação. Hoje, o índice de internações nas UTI´s do município é de 21.3%.