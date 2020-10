Equipe do Serrano treinando no Estádio Atílio Marotti Marco Antonio Pereira

Petrópolis - Se Petrópolis tem vários símbolos turísticos e naturais conhecidos no Brasil todo, no esporte a cidade também tem o seu, talvez com menos alcance, mas o Serrano Football Club representa bem a cidade nesse quesito.



Voltando a um campeonato para tentar subir no ano que vem para a elite do futebol carioca, o Leão da Serra concluiu o primeiro turno da competição da Série B1, equivalente à Segunda Divisão do estadual, e vem desenvolvendo um bom trabalho para tentar voltar à elite do futebol no Estado, apesar do pouco tempo que teve de treinamento antes de começar a competição.



Com 4 vitórias, 4 derrotas (todas em casa) e 1 empate até o momento, terminou em quarto lugar da tabela e não disputou o quadrangular final do primeiro turno. Na última quarta-feira tropeçou em casa novamente, mas nada que desanime a equipe técnica e o elenco do clube.



Equipe treinando no gramado do Estádio Atílio Marotti Marco Antonio Pereira

O time treina tanto no Estádio Atílio Marotti, como em um complexo na Barra da Tijuca, onde há um trabalho também sendo desenvolvido com as categorias de base do clube.



A participação no campeonato este ano foi garantida após a parceria com a empresa gestora do seu futebol, a Interfut. O diretor executivo da empresa e do projeto de futebol de campo do Serrano, Kléber Leite Filho, disse que o trabalho nas categorias de base e no time profissional está intenso, apesar de várias restrições devido à pandemia do novo coronavírus.

“Estamos começando a reestruturar o clube, ainda não temos um campo de treinamento aqui na cidade e não podemos utilizar o gramado do Atílio Marotti direto, se não daqui a pouco ele vai ficando ruim”, explicou Kléber.



“Perder em casa esses jogos doeu bastante, principalmente o primeiro quando jogamos melhor durante todo o jogo, mas no último lance da partida tomamos o gol e isso deu uma banho de água fria na confiança do time. Acredito que não estamos em um nível tão abaixo dos demais times da competição, apesar de o elenco ser jovem, mas minhas expectativas para o segundo turno são as melhores possíveis”, continuou o diretor da Interfut.

A equipe está sendo treinada este ano pelo técnico Mauro Fonseca, de 45 anos. Ele começou a carreira como auxiliar técnico do Criciúma (SC) e depois do Sampaio Corrêa (MA). Em 2018, assumiu o estreante Mageense na Série C do Carioca e foi campeão da competição com o clube. Em seguida, foi treinar o Barra Mansa, também no interior do Estado.



“Fiquei um pouco incomodado porque perdemos a chance de brigar pelo primeiro turno do campeonato, por causa de três derrotas em casa. Só ganhamos um jogo aqui em Petrópolis, se tivéssemos ganhado pelo menos mais um tínhamos chegado”, avaliou o paulista Maurinho.

Ele fez questão de colocar em destaque a estrutura oferecida pelo clube: “O que temos aqui é difícil de encontrar na divisão: fisiologista, uso de GPS, monitoramento de condições físicas, um campo em boas condições”.

Técnico Maurinho comanda o time do Serrano na campanha 2020 Gladstone Lucas/Serrano FC

O principal fator na opinião do técnico para as derrotas foram os erros individuais, erros de passe, como na primeira derrota que o Serrano perdeu o jogo no último lance da partida, já nos acréscimos. Para ele, o fator psicológico também pesou nas outras derrotas em casa: "A gente tinha que ganhar em casa, aqui é nosso local, nosso porto seguro. Para o segundo turno, esperamos que tenhamos virado a página", disse Maurinho, esperançoso de que a equipe decole no segundo turno da competição.

O último jogo do Serrano na fase de grupos do segundo turno da competição acontece no dia 25 de novembro. Para disputar o quadrangular final da Taça Corcovado, o Leão da Serra precisa terminar em segundo lugar na sua chave, e assim continuar seu caminho para subir de divisão em 2021.