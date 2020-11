Automóveis bateram de frente na altura da entrada do bairro Madame Machado Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 14:12 | Atualizado 01/11/2020 14:13

Petrópolis - Duas pessoas ficaram feridas na manhã deste domingo depois de uma batida de frente entre dois automóveis na estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, na altura da entrada do bairro Madame Machado, em Itaipava.

Equipes do 15º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) foram chamadas para socorrer as vítimas. O estado de saúde delas e as causas do acidente não foram divulgadas.

