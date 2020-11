Caso está sendo investigado pela 105ª DP, do Retiro Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - Um homem foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira no bairro Alto Independência, mais precisamente na rua Ângelo João Brand. Moradores ouviram três disparos e quando chegaram ao local do crime encontraram a vítima caída no chão.

Segundo as testemunhas, o homem se chama Marco Antônio Soares da Silva, de 38 anos. A Polícia Militar foi acionada e chamou uma equipe de perícia.



De acordo com a PM ele tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e tinha saído da prisão em agosto deste ano. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro.