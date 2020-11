Estudo será feito no local onde ocorreu desplacamento de pedras no bairro Vale dos Esquilos Daniel Câmara/Ascom

Petrópolis - Técnicos da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias receberão nesta quinta-feira representantes do Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro, que irão realizar um estudo no local do desplacamento de rocha no Vale dos Esquilos, no Retiro.

O geólogo da Defesa Civil vai acompanhar a equipe do DRM-RJ na vistoria. A vistoria esta prevista para começar às 9h.



Será realizado um estudo geológico no maciço rochoso para verificar as condições da montanha e avaliar qual tipo de intervenção deverá ser feita no local.



A Secretaria de Assistência Social ainda não foi procurada pelas famílias residentes na área interditada pela Defesa Civil na região do Vale dos Esquilos, para dar continuidade ao atendimento e verificação dos requisitos para solicitação do auxílio aluguel.

Além disso, as visitas às famílias não encontradas na primeira tentativa serão realizadas até a próxima sexta-feira.