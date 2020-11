Equipes médicas do HAC vêm executando um mutirão de exames e cirurgias nas últimas semanas Divulgação/Ascom

Por O Dia

Petrópolis - O Hospital Alcides Carneiro (HAC) vem fazendo mutirões simultâneos de exames e cirurgias para atender aos pacientes que aguardavam por atendimentos, depois que a demanda para os procedimentos considerados como eletivos se formou nos últimos seis meses, entre março e setembro deste ano, quando todos os procedimentos tiveram sua realização suspensa devido às medidas de segurança para o enfrentamento da covid-19 na cidade.



Na última terça-feira, 25 exames de endoscopia digestiva foram realizados pelas equipes médicas da unidade. Somente nesta quarta-feira, as equipes de cirurgia urológica realizaram um total de oito procedimentos. Destes, quatro foram considerados como cirurgias de grande porte devido às complicações decorrentes de quadros de câncer de próstata e mobilizaram todos os profissionais do setor.

Todos os pacientes já haviam sido encaminhados à unidade hospitalar pela Central de Regulação do município e foram selecionados pelas equipes médicas de acordo com a gravidade de cada caso.



Na última semana outro mutirão de urologia foi realizado na unidade com um total de 20 procedimentos cirúrgicos. Num prazo de 15 dias, o HAC realizou um total de 28 cirurgias importantes sem deixar de atender aos casos de urgência do dia a dia para a mesma especialidade.



Em paralelo aos procedimentos da especialidade de urologia, um mutirão de cirurgia vascular vem sendo realizado pelas equipes médicas da unidade.

Nesta quinta e sexta-feiras, mais um mutirão de cirurgias gerais será realizado no HAC. Segundo cronograma desenvolvido pela própria unidade, os procedimentos serão voltados aos pacientes com quadros de complicação na vesícula.