Unidades de saúde do município vão ter ações especiais para os homens neste mês de novembro Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - A Prefeitura informou nesta quinta-feira que terão início as ações da Campanha Novembro Azul. Durante todo o mês serão disponibilizados, em diversas unidades de saúde, exames, consultas e mutirões voltados à saúde da população masculina do município.

Todas as Unidades de Atenção Básica irão prestar atendimentos com o objetivo de ampliar o acesso aos usuários da rede, inclusive com ações no terceiro turno nas Unidades Básicas do Itamarati, Estrada da Saudade, 24 de Maio, Pedro do Rio, Retiro, Alto da Serra e Quitandinha, entre 08 e 20h.

Também serão realizados testes rápidos para a covid-19 e doenças sexualmente transmissíveis, além da divulgação de cuidados básicos da saúde masculina.