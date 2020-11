Vítima foi levada para o Hospital Alcides Carneiro com 60% do corpo queimado Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 21:02 | Atualizado 05/11/2020 21:28

Petrópolis - Uma mulher de 38 anos teve 60% do corpo queimado na noite desta quarta-feira, em ataque que aconteceu no Vale do Carangola. Ela está internada está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Alcides Carneiro (HAC).

De acordo com a polícia, o ex-marido, de 34 anos, é o suspeito do crime e teria sido espancado pela população local. Ele está internado no Hospital Santa Teresa (HST).



Ainda de acordo com ocorrência policial, Os policiais foram chamados depois que o acusado foi levado para o hospital com várias escoriações e fraturas múltiplas, pois teria ateado fogo na ex-mulher e os vizinhos revoltados o teriam linchado.