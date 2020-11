Prefeito Bernardo Rossi junto com sua família Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 19:53 | Atualizado 06/11/2020 19:53

Petrópolis - "Estou liberado pelos médicos e amanhã volto para as ruas. Quem me conhece sabe o quanto esse tempo longe das ruas foi difícil pra mim, principalmente nesse momento", disse o prefeito e candidato à reeleição Bernardo Rossi (PL), ao receber o resultado de seu teste para covid-19 nesta sexta-feira.

O candidato testou negativo para a covid-19 e retorna às ruas da cidade já neste sábado. O resultado do exame foi apresentado durante uma transmissão no seu perfil oficial no Facebook.



Ao lado da esposa, Sabrina e dos filhos, Beatriz e Bernardinho, o candidato à reeleição agradeceu o apoio recebido durante o período de isolamento. "Tenho certeza que as orações de vocês por mim e pela minha família fizeram a diferença. Nunca vou esquecer o carinho que vocês me mandaram. Eu senti esse amor e vou retribuir colocando toda a minha energia nessa reta final. Vamos com tudo, conto com vocês", afirmou Bernardo.



O prefeito salientou que o retorno às ruas será neste sábado. Já o vice-prefeito Baninho continua em isolamento para se tratar dos sintomas causados pelo coronavírus e vai fazer um novo teste na semana que vem. "Continuamos com pensamento positivo e torcendo muito pela pronta recuperação do nosso vice", completou Bernardo.