HAC vai receber os novos equipamentos de alta tecnologia na segunda quinzena de novembro Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - O Hospital Alcides Carneiro (HAC) adquiriu novos equipamentos de alta tecnologia que irão ser usados pelas equipes médicas diariamente nos atendimentos e procedimentos cirúrgicos realizados na unidade. Entre as aquisições, sete aparelhos analisadores de gases que permitem monitorar os níveis de oxigênio e sedação dos pacientes durante as cirurgias.



A unidade também comprou novos monitores, sendo sete multiparamétricos, dois de aquecimento para mantas térmicas e dois de bloqueio neuromuscular. O HAC adquiriu também um videolaringoscópio para uso adulto e pediátrico e um aparelho específico para vias aéreas difíceis, que também pode ser utilizado em pacientes adultos e em crianças, para procedimentos de colocação de respiradores artificiais.



Todo o material foi comprado graças à parceria entre a Prefeitura de Petrópolis e o Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. O investimento total, de R$ 20,8 milhões, inclui os R$ 13 milhões que a Faculdade de Medicina destinou como pagamento pelo uso do espaço como hospital-escola, e mais R$ 7,8 milhões que a Prefeitura empregou para a compra de materiais, como equipamentos de anestesia, incubadoras, monitores, mesas cirúrgicas e desfibriladores, entre outros destinados, também, às demais áreas de atendimento.



A aquisição dos equipamentos faz parte do processo de diversas melhorias e avanços tecnológicos com o objetivo de aumentar o volume de cirurgias realizadas no HAC. Ao mesmo tempo, os novos aparelhos garantem maior segurança e previsibilidade ao ato anestésico aos pacientes submetidos aos procedimentos no hospital. Todos os aparelhos têm entrega prevista na unidade até a segunda quinzena do mês de novembro.