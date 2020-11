Equipe do HAC está em esquema de mutirão neste sábado dentro da Campanha Novembro Azul Divulgação/Ascom

Por O Dia

Petrópolis - Mais um mutirão de saúde está sendo realizado durante todo este sábado no Hospital Alcides Carneiro (HAC), em Corrêas. Desde às 7h, mais de 300 usuários estão sendo atendidos com exames e consultas nas especialidades de urologia, acupuntura, clínica médica, clínica cirúrgica, ortopedia, cardiologia e dermatologia. Também no HAC, mais 25 pacientes realizaram exames de endoscopia neste sábado.



Também neste sábado, o Posto de Saúde da Família do Sargento Boening está oferecendo consultas de diversas especialidades e testagem rápida aos pacientes. No Posto de Saúde da Família do Meio da Serra, mais de 50 pacientes serão atendidos durante todo o dia com consultas de médicos clínicos e dentistas.

As ações também fazem parte da Campanha Novembro Azul. Outras unidades de saúde do município irão prestar atendimentos clínicos e cirúrgicos durante todo o mês de novembro.



As demais ações têm como objetivo esclarecer os cuidados específicos da saúde masculina e incentivar os parceiros ao acompanhamento do pré-natal das mulheres. Todas as unidades estarão de portas abertas ao atendimento na cidade.

O Ministério da Saúde pretende, este ano, sensibilizar os homens em relação aos seus cuidados básicos, ações de autocuidado e cuidado integral.



A estratégia adotada pela Secretaria Municipal de Saúde visa o esclarecimento de doenças pertinentes aos homens e traz neste ano, além dos cuidados em relação ao câncer de próstata, foco da campanha, outras inúmeras informações relativas à prevenção do câncer de boca, em expressivo crescimento devido ao abuso de álcool e tabagismo em todo o Estado.