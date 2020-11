Cartaz com foto de Douglas foi divulgado pela Polícia Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - A Polícia Civil divulgou na manhã deste domingo cartaz do Disque Denúncia de Douglas Souza de Lima, suspeito de botar fogo no corpo de sua companheira, Daiana de Souza Lima, de 38 anos, na semana passada.

Douglas fugiu após receber alta médica do Hospital Santa Teresa (HST), onde estava internado após ser linchado por moradores que suspeitavam da participação dele no crime. Daiana morreu na última sexta-feira, no Hospital Alcides Carneiro, em decorrência dos ferimentos. Ela teve quase 80% do corpo queimado.