HMNSE vai passar por obras a partir desse mês, na maior reforma em 52 anos de existência Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - A prefeitura informa que terão início, ainda no mês de novembro, as obras de reforma para a nova estrutura da cozinha, refeitório e setor de nutrição (estoque e armazenamento) do Hospital Municipal Dr. Nélson de Sá Earp (HMNSE). De acordo com a empresa responsável pelo trabalho, o prazo estipulado para as obras é de 60 dias.



As novas estruturas vão contar com forno industrial de maior dimensão e capacidade, novas coifas, ar-condicionado, câmara fria para armazenamento de alimentos, duas fritadeiras industriais e setor de vaporização. Segundo o diretor geral da unidade, Nilson Wayand, esta é a primeira grande reforma do setor em 52 anos de existência do HMNSE.

“As obras vão significar um grande passo a um setor tão importante da nossa unidade de saúde. O trabalho é uma antiga solicitação dos nossos funcionários que foi atendida. As novas estruturas vão dar, certamente, uma excelente condição de trabalho aos funcionários e beneficiar a todos que, direta ou indiretamente, atuam no hospital”, disse.



As novas instalações serão responsáveis pela alimentação diária de internos da unidade e seus acompanhantes e, aproximadamente, 280 funcionários, entre médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de diversas áreas e equipes de limpeza. A expectativa é de que a nova cozinha passe a servir cerca de 300 refeições por dia.