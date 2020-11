Equipe médica do Hospital Alcides Carneiro; mutirões marcam a campanha Novembro Azul Divulgação/Ascom

Petrópolis - Dando continuidade aos mutirões de saúde promovidos pelo Hospital Alcides Carneiro (HAC), a unidade disponibilizou nesta quarta-feira mais ações voltadas aos pacientes da Campanha Novembro Azul, e também para crianças que aguardavam exames eletivos e que sofreram com a paralisação causada pela pandemia.

Nesta quarta, um mutirão de exames de endoscopia digestiva foi realizado na unidade, agilizando o atendimento de cerca de 15 pacientes e facilitando diagnósticos para possíveis procedimentos cirúrgicos.

Além disso, mais de dez cirurgias urológicas foram realizadas pelas equipes médicas especializadas pela Campanha Novembro Azul. As ações abrangem cirurgias de pequeno, médio e grande porte, incluindo pacientes acometidos por câncer de próstata em diversos estágios e já internados na unidade.



Amanhã, quinta-feira, as ações serão exclusivamente voltadas à pediatria do HAC com a realização de exames de ecocardiograma em mais de 20 crianças, a partir das 14h. Pais e responsáveis foram contatados pela unidade para que tivessem seus horários reagendados.



O Hospital Alcides Carneiro tem realizado os mutirões de saúde para dar ainda mais agilidade aos atendimentos e, desta forma, acolher a todos os usuários que vinham aguardando pelos procedimentos eletivos na cidade. Outros mutirões já estão sendo programados para esta semana, nos dias 13 e 14 de novembro.