Por O Dia

Publicado 13/11/2020 19:43

Petrópolis - A Prefeitura informou nesta sexta-feira que o Centro Municipal de Ortopedia (CMO) deu início ao seu mutirão de atendimentos com a realização de ações importantes aos pacientes que vinham aguardando o reagendamento de seus procedimentos.

Os usuários realizaram, além de 50 consultas ortopédicas, dez exames de ultrassom, dez punções de tireoide e dez riscos cirúrgicos. A Prefeitura informou, ainda, que a demanda para os atendimentos eletivos se formou nos últimos seis meses, entre março e setembro deste ano, quando todos os procedimentos tiveram sua realização suspensa devido às inúmeras medidas de segurança adotadas por diversos municípios para o enfrentamento da COVID-19 na cidade.



Do total de 6.500 pacientes desta demanda, mais de 6 mil já foram atendidos na unidade e vêm recebendo a atenção necessária por parte da equipe médica especializada do CMO. Em apenas 30 dias, 730 pessoas foram devidamente atendidas e avaliadas pelas equipes médicas locais.

A unidade trabalha, hoje, com dois médicos ortopedistas em revezamento entre os turnos da manhã e tarde. O Centro Municipal de Ortopedia foi inaugurado com o objetivo de absorver a demanda de pacientes que aguardavam desde março deste ano pelo atendimento, devido à pandemia do novo coronavírus.



O Centro Municipal de Ortopedia não abriu novas agendas, para que todos os pacientes que esperavam pelas consultas e exames pudessem ter prioridade nos atendimentos. A unidade vem entrando em contato com todos os pacientes agendados para remarcar o comparecimento aos procedimentos, mantendo sua capacidade ainda em 30% devido às medidas impostas para que seja evitada a disseminação da COVID-19 no município. Após futura normalização, e aumento de sua capacidade de atendimento, o Centro Municipal de Ortopedia espera acolher a cerca de 4 mil pacientes todos os meses.