Publicado 15/11/2020 20:08

Petrópolis - O dia de votação em Petrópolis transcorreu sem aglomerações ou problemas mais graves em todas as seções espalhadas pelos quatro distritos da cidade, um fato que pode estar relacionado com a pandemia do novo coronavírus, que mudou o ritmo normal do pleito.

Como destaque, o candidato a vereador Rodrigo Guimarães (PSB) foi detido pela manhã por estar fazendo boca de urna na estrada Philúvio Cerqueira Rodrigues, em Itaipava. Ele estava distribuindo panfletos e cartões quando foi flagrado.

Como de costume, vários internautas reportaram flagrantes de tradicionais "santinhos" de candidatos à prefeito e vereador sendo espalhados pelas principais ruas e calçadas da cidade, bem como jogados em lixeiras.

Os dois principais candidatos ao cargo de prefeito votaram em horários diferentes: Bernardo Rossi, candidato pelo PL, votou às 10h, no Colégio Santa Isabel, enquanto Rubens Bomtempo, do PSB, depositou seu voto de tarde, por volta das 16h, no Petropolitano Foot-Ball Club, no Valparaíso.