Bernardo Rossi e Baninho: candidatos a prefeito e vice vão para o segundo turno em Petrópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 23:31

Petrópolis - Com a força de 23.923 votos recebidos neste domingo, Bernardo Rossi está no segundo turno das eleições municipais 2020. O candidato da coligação Cuidando de Petrópolis com Responsabilidade agora voltará a percorrer toda a cidade com mais garra e entusiasmo para mostrar aos petropolitanos que a cidade só tem um plano de governo concreto e viável e que o município não pode voltar para trás.



"Eu fico muito emocionado de ter sido escolhido por 23.923 petropolitanos. Nossa candidatura vai continuar mostrando nesse segundo turno todos os avanços que a nossa cidade conquistou nos últimos quatro anos: o Cartão Merenda Certa, que nós vamos manter, a entrega de quase 1 mil casas, a UPA Itaipava, o maior investimento da história do Hospital Alcides Carneiro, 2 mil vagas em creche, uma central de monitoramento moderna para a segurança de Petrópolis. Nós vamos continuar mostrando que fizemos muita coisa mesmo enfrentando uma profunda crise econômica e uma pandemia. Salvamos vidas. Temos propostas concretas e viáveis, e continuaremos a mostrar isso nesse próximos 15 dias com muita garra, com muita disposição em todos os cantos do município. Não podemos retroceder em todas as nossas vitórias, vamos continuar cuidando do futuro de Petrópolis com responsabilidade. Vamos com tudo nesse segundo turno", disse Bernardo Rossi.



Bernardo Rossi (PL) votou pela manhã no Colégio Santa Isabel, no Centro. Já Baninho (DEM) votou na Escola Municipal Papa João Paulo II.



"Esses votos que nós recebemos hoje nos dão a confiança de que a população entende todo nosso trabalho realizado diante de inúmeras dificuldades. Mas ainda temos muito para avançar. Temos o Cartão Merenda Certa, que nós vamos manter, temos o Condomínio Industrial da Posse, que será ainda mais impulsionado na nossa próxima gestão, vamos continuar a ampliar o ensino integral e as vagas em creche, continuaremos a investir na Saúde, na Educação, na Segurança, no Turismo, na Habitação, em todas as áreas. Mas para isso, precisamos de ainda mais apoio neste segundo turno", destacou Bernardo Rossi, convidando os petropolitanos que não votaram ou votaram em branco ou nulo, que acompanhe as propostas pelas redes sociais - "Prefeito Bernardo Rossi" no Facebook e no Instagram.



"É muito gratificante ter recebido a confiança de 23.923 petropolitanos. Nas nossas caminhadas pelas comunidades em todos os lugares de Petrópolis, nós sentimos a receptividade que recebida de cada morador e isso é o que nos dá mais motivação para ir para esse segundo turno com ainda mais garra e vontade de defender a nossa cidade contra o retrocesso. Temos um encontro marcado com cada petropolitano nos próximos 15 dias e eu convido cada pessoa que não participou do primeiro turno a ouvir nossas propostas, que são concretas e viáveis e se junta no nosso time do bem", afirmou Baninho.