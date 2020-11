Testagem em massa está sendo feita em vários bairros da cidade Reprodução/Internet

Publicado 16/11/2020 19:59

Petrópolis - Com o objetivo de antecipações diante de uma possível segunda onda da COVID-19 no município, e o monitoramento da doença na cidade, a prefeitura dará continuidade às testagens em massa esta semana.

Entre 9h e 16h desta segunda-feira, os testes foram realizados nos bairros do Quitandinha (Igreja N. S. de Aparecida) e Independência (Posto de Saúde). Nesta terça-feira, os testes vão ocorrer, também das 9h às 16h, em Araras (Posto de Saúde da Família) e Nogueira (Praça de Nogueira).



Devido às ações realizadas com o objetivo de proteção à população, iniciadas no município ainda em março deste ano, Petrópolis apresenta, nesta segunda-feira, um índice de ocupação de 37,1% dos leitos exclusivos de UTI para a doença.



“A pandemia não acabou e é extremamente importante que mantenhamos nossos cuidados para que a cidade não precise regredir em suas flexibilizações, como o que vem ocorrendo em cidades próximas. As novas ações de testagem vão mostrar onde estão os focos da doença na cidade e, desta forma, apontar quais bairros deverão receber os trabalhos de conscientização da população. Todo o trabalho está sendo baseado em acompanhamento estatístico por parte da Secretaria de Saúde. Vale dizer que os testes nunca pararam na cidade. Todas as unidades de saúde permaneceram testando pacientes sintomáticos mesmo durante a suspensão temporária dos testes em massa”, afirmou a secretária de saúde, Fabíola Heck.



Para os atendimentos é exigido um documento de identificação com foto e não é necessária a realização de cadastro prévio. Os usuários testados receberão o resultado em 15 minutos pela equipe técnica responsável pelo trabalho.

A nova fase das testagens em massa tem como objetivo a antecipação de ações da saúde e o monitoramento da doença, diante de uma possível segunda onda da COVID-19 no país. O trabalho mantém, ainda, o foco de salvar vidas na cidade.