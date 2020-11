Testagem em massa está sendo feita em vários bairros da cidade Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 18:03

Petrópolis - Nesta quarta-feira as equipes da Secretaria de saúde vão atender moradores da rua 24 de Maio, na Escola Municipal Clemente Fernandes, e do Vale do Carangola, na Escola Municipal Lúcia de Almeida Braga, em mais uma etapa da testagem em massa contra a COVID-19. Todas as ações ocorrem das 09h às 16h.



A prefeitura lembra a população para que se mantenha com total atenção em relação aos riscos da doença. "Pedimos para que evitem as aglomerações, para que continuem utilizando as máscaras nas ruas e permaneçam lavando as mãos e utilizando o álcool em gel. Temos um quadro geral controlado na cidade, mas, diante da previsão de uma segunda onda da doença, vamos fazer de tudo para que a cidade continue protegida”, afirmou a secretária de saúde Fabíola Heck.



Para os atendimentos é exigido um documento de identificação com foto e não é necessária a realização de cadastro prévio. Os usuários testados recebem o resultado em 15 minutos pela equipe técnica responsável pelo trabalho. Vale lembrar que a nova fase das testagens em massa tem como objetivo a antecipação de ações da saúde e o monitoramento da doença, diante de uma possível segunda onda da COVID-19 no país.