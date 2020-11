Por O Dia

Publicado 19/11/2020

Moradora recebe chaves de sua casa no Condomínio 1, no bairro Vicenzo Rivetti Divulgação/Ascom

Petrópolis - A Secretaria de Obras, Habitação e Regularização Fundiária realizou hoje (18.11) a entrega de chaves para o síndico, conselho e moradores do 1º e 2º subsolo do Condomínio 1 do Residencial do Vicenzo Rivetti, que terá continuidade até o dia 27.11 para os demais moradores.A nova moradora do Vicenzo Rivetti, Marta Lima da Silva, que perdeu o imóvel em 2011 em Itaipava, estava radiante com o sonho da casa própria conquistado. "Vou ter o meu canto, vou voltar a ter paz na vida. Desde que perdi meu imóvel em 2011, nunca mais consegui sossegar com a minha família em um imóvel. Hoje isso termina, que felicidade que estou sentindo. Obrigado a todo mundo que nos ajudou", destacou.As obras do CEI que vai atender a localidade estão em andamento. A nova UBS Carangola 01, anexa ao Condomínio Vicenzo Rivetti, tem previsão de entrega para a primeira semana de dezembro.A unidade será uma UBS com estratégia de saúde da família e vai atender a cerca de 4 mil pessoas do bairro todos os meses na cidade. Com previsão de entrega para o fim do mês de novembro, a UBS Carangola 01 vai trabalhar com uma equipe composta por um médico, um enfermeiro, um dentista, um auxiliar de saúde bucal e cinco agentes comunitários de saúde.