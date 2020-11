Nesta sexta-feira é feriado do Dia da Consciência Negra Reprodução

Publicado 19/11/2020 06:52

Petrópolis - Nesta sexta-feira, dia 20 de novembro é feriado do Dia da Consciência Negra. Veja abaixo o que vai funcionar na cidade:

Comércio

O comércio tem autorização para funcionar neste feriado. No entanto, como a homologação junto aos sindicatos deveria ser realizada até esta quarta-feira.



Serviços públicos

A Prefeitura informou que a coleta de lixo funcionará normalmente. A CPTrans também atuará com rondas em todo o município. A Receita Federal informou que não atenderá o público.



Transportes

De acordo com a Sinart, que administra a Rodiviária do Bingen, não há expectativa de aumento do movimento. A concessionária também disse que as empresas confirmaram que não terão nenhum horário além do normal. Os ônibus urbanos circularão em horário de domingo.



Pontos turísticos

De acordo com a Prefeitura, os principais atrativos turísticos da cidade funcionam normalmente no feriado do dia 20. Apenas o Museu Imperial permanece fechado, já que aguarda a liberação de funcionamento pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Dentre os museus administrados pela Prefeitura, o Casa de Santos Dumont abrirá de 9h às 17h, a Casa do Colono, terá funcionamento de 9h às 14h. O município também informou que atrativos como Museu de Cera, Orquidário Binot, Parque Cremerie, Parque Municipal, em Itaipava, Trono de Fátima, entre diversos outros, também funcionam.