Serviço de higienização e desinfecção de ruas, calçadas, pontos de ônibus e locais de grande circulação de pessoas está sendo feito pela Prefeitura Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 09:15 | Atualizado 22/11/2020 09:31

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis deu início na última sexta-feira à segunda etapa do serviço de higienização e desinfecção de ruas, calçadas, pontos de ônibus e locais de grande circulação de pessoas, eliminando vírus e bactérias destas áreas e visando combater uma segunda onda do coronavírus na cidade.





A higienização, em parceria com a Águas do Imperador é uma união de esforços com o objetivo de conter uma alta na disseminação do coronavírus, como já é observado em diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro.



Uma solução de água e hipoclorito de sódio voltou a ser espalhada em diversos locais públicos, ruas e praças, além daqueles que apresentem um trânsito maior de pessoas, com a finalidade de eliminar os possíveis focos de contágio do coronavírus. Serviço de higienização e desinfecção de ruas, calçadas, pontos de ônibus e locais de grande circulação de pessoas está sendo feito pela Prefeitura Divulgação



Na sexta-feira, a localidade de Águas Lindas, em Nogueira, recebeu a higienização com o composto de hipoclorito de sódio. Neste sábado, foi a vez da rua Paulo Barbosa, no Centro, e os bairros Independência e Quitandinha contarem com os caminhões pipas realizando a desinfecção de locais públicos combatendo o Coronavírus. O governo municipal também vem reforçando a operação Choque de Ordem, que ocorre toda semana percorrendo áreas próximas a bares e locais com potencial para aglomerações de pessoas.A higienização, em parceria com a Águas do Imperador é uma união de esforços com o objetivo de conter uma alta na disseminação do coronavírus, como já é observado em diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro.Uma solução de água e hipoclorito de sódio voltou a ser espalhada em diversos locais públicos, ruas e praças, além daqueles que apresentem um trânsito maior de pessoas, com a finalidade de eliminar os possíveis focos de contágio do coronavírus.A Comdep também vai intensificar o serviço de limpeza das vias do município, e destaca que a desinfecção elimina vírus e bactérias onde é aplicada.Na sexta-feira, a localidade de Águas Lindas, em Nogueira, recebeu a higienização com o composto de hipoclorito de sódio. Neste sábado, foi a vez da rua Paulo Barbosa, no Centro, e os bairros Independência e Quitandinha contarem com os caminhões pipas realizando a desinfecção de locais públicos combatendo o Coronavírus.

Publicidade

O cronograma ainda prevê ações amanhã, com a limpeza da Rua Teresa na altura da feira livre no Alto da Serra. Na segunda-feira é a vez do Caxambu e da Mosela receberem nas ruas o hipoclorito de sódio.



Outra ação para prevenir a disseminação da Covid-19 na cidade, principalmente em um momento em que cidades próximas estão enfrentando dificuldade, como Juiz de Fora, São Gonçalo e Niterói, é a Operação Choque de Ordem, que acontece de forma ininterrupta às sextas-feiras, visando a coibir aglomerações e fiscalizar o cumprimento dos decretos em bares e restaurantes.

Equipes da SSOP (fiscalização de posturas), Guarda Municipal e Polícia Militar, percorrem ruas do Centro Histórico próximas a pontos boêmios para orientar as pessoas sobre as regras que proíbem as aglomerações e reforçar a obrigatoriedade do uso de máscaras, além de observar se os estabelecimentos estão respeitando as determinações de distanciamento.



A Prefeitura de Petrópolis reforça que desde o início da pandemia, tem como foco principal salvar a vida dos petropolitanos e das pessoas que escolheram a cidade para visitar ou para viver.