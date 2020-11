TRE decidiu por impugnação da candidatura de Rubens Bomtempo (PSB) Divulgação

Publicado 23/11/2020 18:20

Petrópolis - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) impugnou o registro de candidatura de Rubens Bomtempo (PSB) em sessão plenária virtual nesta segunda-feira pelo placar de 5 a 2.

Segundo voto da desembargadora Kátia Junqueira, acompanhado por quatro desembargadores, não estão presentes os requisitos constitucionais de elegibilidade do candidato cassado Rubens Bomtempo.

"Com decisão condenatória por improbidade administrativa transitada em julgado e outras em que já foi condenado em Tribunais Superiores, o candidato cassado sequer poderia estar filiado em partido político, muito menos concorrer às eleições municipais de 2020", segundo entendeu o TRE.



O voto que impugnou a candidatura foi seguido por outros quatro desembargadores que integram a corte - Paulo César, Guilherme Couto, Ricardo Alberto Pereira, Kátia Junqueira e Cláudio Brandão. O presidente do Tribunal concluiu ser "impossível a quem tem direitos políticos suspensos concorrer em qualquer eleição".

O relator Vitor Marcelo — nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro poucos meses antes da eleição — votou pela aceitação do registro; ele só foi acompanhado por Antonio Carlos Amado.



A decisão transitada em 2019 suspendeu os direitos políticos de Rubens Bomtempo por oito anos, incidindo na inelegibilidade da lei da ficha limpa.

Em nota, a candidatura de Rubens Bomtempo (PSB) diz que "recebe com tranquilidade a decisão do TRE e informa que recorrerá ao Tribunal Superior Eleitoral. A própria Justiça Eleitoral reconheceu a candidatura de Bomtempo como legítima, conforme decisão do juiz da 29ª Zona Eleitoral de Petrópolis, Marcelo Machado, no último dia 19 de outubro".