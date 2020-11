Por O Dia

Publicado 26/11/2020 07:49

Serviço de higienização e desinfecção de ruas, calçadas, pontos de ônibus e locais de grande circulação de pessoas está sendo feito pela Prefeitura Divulgação

Petrópolis - Nesta quarta-feira os bairros Bela Vista e Alcobacinha foram atendidos pelo serviço de higienização e desinfecção realizado pela prefeitura e pela Águas do Imperador. Desde o último sábado a ação contemplou as localidades do Centro, Independência, Quitandinha, Alto da Serra, Caxambu, Mosela, Bataillard e Amazonas.Para os próximos dias a ação está prevista para Posse, Araras, Bairro Castrioto, Duarte da Silveira, Comunidade do Neylor e Comunidade do Alemão. O reforço nas ações de limpeza é uma medida preventiva ao coronavírus e também está acontecendo nas empresas de ônibus.