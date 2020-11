Por O Dia

Publicado 26/11/2020 08:09

Petrópolis - O Procon Petrópolis - em uma ação com o apoio da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP) e Vigilância Sanitária - irá atuar na orientação aos consumidores durante esta quinta e sexta-feira, período em que ocorre no comércio a Black Friday.

Também haverá fiscalização de preços, visando a combater fraudes, e dos cumprimentos dos decretos municipais referentes aos protocolos de controle à disseminação do coronavírus.As equipes do Procon, da Vigilância e da SSOP estarão presentes nas proximidades de grandes magazines para orientar os consumidores nesta Black Friday. Agentes vão informar as pessoas como identificar propagandas enganosas, fraudes nos preços e nortear aqueles que buscam promoções visando economia de dinheiro a encontrarem os verdadeiros descontos.

Black Friday é data esperada por muitos consumidores durante o ano para aproveitar as promoções do comércio Reprodução/Internet

O Procon Petrópolis reforça ainda a importância de solicitar a nota fiscal no momento da compra. Ela servirá para requerimentos de garantia e para trocas de produtos. O trabalho vai ocorrer a partir das 20h de quinta-feira e permanecer durante o funcionamento das lojas que ficaram abertas durante a madrugada.A instituição de proteção ao consumidor informa ainda sobre os direitos de cada cidadão, como por exemplo o prazo para desistência em compras online, que é de sete dias após o recebimento da mercadoria.As pessoas que pretendem aproveitar os descontos da Black Friday devem ficar atentas a algumas questões, como realizar compras em sites confiáveis (já renomados no mercado), observar os portais que oferecem seu espaço para vendedores de menor porte, essa prática tem o nome de marketplace e pode permitir entrada de lojas fraudulentas.Também é importante ficarem atentos aos prazos de entrega oferecidos pelos e-commerces e qual a transportadora é responsável pelo envio dos produtos, essas informações são fundamentais para a verificação de possíveis problemas futuros.A fiscalização da Vigilância Sanitária, com o apoio da equipe de posturas da SSOP também estará presente na ação, para assegurar o cumprimento dos decretos de prevenção ao coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras, limite de pessoas nos estabelecimentos e demais regras sanitárias que devem ser respeitadas durante esse momento de pandemia.Além das ações nas ruas, o Procon terá atendimento presencial nas unidades do Centro e de Itaipava, com equipes exclusivas para assuntos referentes à Black Friday, no horário das 10h às 17h.Os consumidores também terão opção de atendimento por telefone, pelos números (24) 2246-8469, (24) 2246-8470, (24) 2246-8471, (24) 2246-8472, (24) 2246-8473, (24) 2246-8474, (24) 2246-8475 e (24) 2246-8476.