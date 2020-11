Por O Dia

Publicado 26/11/2020 08:27

Petrópolis - Seguindo o cronograma desta semana, a prefeitura informa que nesta quinta-feira fará a testagem em massa da população na Posse e em Araras. Enquanto as tendas fixas estarão, respectivamente, na Praça CEU e na Unidade Básica de Saúde (UBS), equipes volantes vão passar de casa em casa testando os moradores contra o novo coronavírus.

Postos fixos em comunidades são montados para testagem da população Marco Antonio Pereira

Outro ponto de testagem foi instalado no Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis e pretende atender a cerca de 1500 rodoviários.A prefeitura volta a informar que aumentou o número de agentes de saúde que realizam as testagens de casa em casa no município. Desde a última segunda-feira, dez equipes percorrem as residências diariamente em dois bairros da cidade. Os técnicos farão o atendimento em domicílio, garantindo que toda a população consiga fazer o teste. As ações fazem parte da prevenção de uma segunda onda da COVID-19.Para os atendimentos é exigido um documento de identificação com foto e não é necessária a realização de cadastro prévio. Os usuários testados, nos pontos fixos e em casa, recebem o resultado em 15 minutos pela equipe técnica responsável pelo trabalho. O trabalho acontece sempre das 09h às 16h.