Mais de R$ 50 milhões serão injetados na economia e vão aquecer as vendas de Natal Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - O governo municipal vem cumprindo o compromisso de quitar os salários dos servidores em dia, mesmo diante de todos os problemas e dificuldades financeiras provocadas pelo enfrentamento da pandemia do coronavírus no município. Todos os servidores terão seus rendimentos depositados até a próxima segunda-feira, dia 30 de novembro.



Neste mês de novembro a prefeitura já quitou o salário do funcionalismo da Comdep na quarta-feira. Nesta quinta-feira é a vez dos servidores da Saúde e amanhã (sexta-feira) quem recebe é o funcionalismo da Educação. Vale lembrar que os servidores da Educação irão receber os valores referentes aos triênios congelados em 2015 pela gestão anterior.



Na folha de pagamento de novembro estará acrescido o complemento dos 50% do 13º para todos os servidores. Para os aposentados e pensionistas, que já receberam 25% do 13º, será feito o complemento de mais 25%, perfazendo o total de 50%. Para o restante dos servidores que receberam 12,5%, será feito o pagamento de 37,5%, totalizando os 50% referente ao 13º.



No caso da Educação, além do 13º, 2.723 servidores da educação terão o direito aos triênios congelados em 2015. Para este mês o governo municipal estipulou um valor de teto de até R$ 3,2 mil para quitar a progressão. Na folha de novembro 845 funcionários já receberão o benefício por completo.

Os demais servidores que possuem valor igual ou superior a R$ 3,2 mil de triênios, terão o complemento sendo quitado na folha de pagamento do mês de dezembro. Só a folha da Educação, somando a liberação dos triênios e 13º, será de mais de R$ 26 milhões.



Todo esse volume de recursos será benéfico para o setor de comércio e serviços. A folha de pagamento de novembro de todos servidores vai injetar mais de R$ 50 milhões na economia local, o que aquecerá as vendas de Natal, já que faltam menos de um mês para a comemoração da data.