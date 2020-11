Obras para instalação do novo tomógrafo do HMNSE Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 06:20 | Atualizado 27/11/2020 11:25

Petrópolis - A prefeitura informou que as obras para a instalação do novo tomógrafo do Hospital Municipal Dr. Nélson de Sá Earp (HMNSE) tiveram início nesta quinta-feira. Desde às 8h, as equipes técnicas começaram as adaptações necessárias ao local.

Novo tomógrafo do HMNSE que será instalado em poucos dias Divulgação/Ascom

“Nosso novo equipamento vai fazer a diferença no dia a dia de quem precisa de agilidade nos exames requisitados. Os exames terão início logo após a instalação. Temos a previsão de que cerca de mil procedimentos sejam realizados todos os meses, mas acredito que essa quantidade possa ser ainda maior para que outras pessoas possam ser acolhidas pela unidade. O novo equipamento vai trazer um atendimento ainda mais qualificado para o município”, afirmou o diretor.



Petrópolis conta, hoje, com a demanda de 1.700 pacientes aguardando a realização dos exames de tomografia computadorizada, paralisados devido às medidas para conter a disseminação da COVID-19 na cidade. A previsão é de que o novo ponto seja entregue em, no máximo, 45 dias e que, após instalado, o novo aparelho seja capaz de realizar, aproximadamente, mil exames por mês. Segundo o diretor geral do HMNSE, Nilson Wayand, o novo tomógrafo será capaz de agilizar expressivamente a realização dos exames no município.

O novo equipamento terá, ainda, extrema importância no atendimento aos pacientes que aguardam a conclusão de riscos cirúrgicos em procedimentos ortopédicos e diagnósticos rápidos da COVID-19.