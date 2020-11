Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) Divulgação

Publicado 27/11/2020 19:54

Petrópolis - Dois pesquisadores do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), sediado em Petrópolis, entraram para a lista dos cientistas mais influentes do mundo, segundo a última atualização do ranking publicado pela PLOS Biology Journal, uma importante revista de divulgação científica.



Marcelo Fragoso, pesquisador do LNCC Divulgação

Os cientistas são Marcelo Fragoso e Jaime Rivera: o primeiro é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Engenharia, com PhD em Engenharia Elétrica pelo Imperial College of Science, Tecnology And Medicine de Londres; o segundo nasceu em Lima, Peru, onde se formou em Matemática pela Universidade Nacional Mayor de San Marcos, vindo para o Brasil na década de 80, onde fez mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Jaime Rivera, pesquisador do LNCC Divulgação O ranking da PLOS Biology Journal é elaborado por um grupo da Universidade de Stanford a partir de métricas de publicações, com e sem autocitação e proporção de artigos citados.