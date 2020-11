Última etapa da vacinação contra a raiva animal acontece no mês de dezembro em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 07:32 | Atualizado 28/11/2020 07:50

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis informa o calendário da quarta e última etapa de vacinação antirrábica, que irá ocorrer no mês de dezembro. Devido à pandemia do novo coronavírus, as equipes da Vigilância Ambiental não serão liberadas para a realizar a vacinação em residências.



A prefeitura informou, também, que tutores que possuam mais de dez animais e apresentem dificuldade de transportá-los ao comparecimento nos pontos de imunização deve entrar em contato com o telefone 2231-0841 para avaliação.



Veja os locais de imunização para o próximo dia 05 de dezembro:



PV 01 – Escola Municipal Magdalena Tagliaferro (Castelo São Manoel) – 09h às 17h

PV 02 – Escola Municipal Nilton São Tiago (Nogueira) – 09h às 17h

PV 03 – PSF Águas Lindas – 09h às 12h30 / Materiais de Construção Blocart (Estrada Mineira) – 14h às 17h

PV 04 – Escola Municipal Josemar Contage (Corrêas) – 09h às 17h

PV 05 – Escola Municipal Odete Monteiro (Bonfim) – 09h às 17h

PV 06 – Bar do Senhor Bento (Humberto Rovigati) – 09h30 às 12h / Escola Paroquial Samambaia – 13h30 às 17h

PV 07 – Escola Municipal Marieta Gonçalves (Bairro da Glória) – 09h às 17h

PV 08 – Garagem do Adão Hilário (Alcobacinha) – 09h às 12h / Escola Paroquial São Francisco de Assis (Bela Vista) – 13h30 às 17h

PV 09 – Posto de Saúde do Itamarati (Itamarati) – 09h às 17h

PV 10 – Calçada em frente ao Mercadinho Meira (Bairro Esperança) – 09h às 12h / Padaria Provisória (Provisória) – 13h às 17h

PV 11 – Escola Municipal Joaquim Deister (Floresta) – 09h às 17h

PV 12 – Escola Municipal Clemente Fernandes (24 de maio) – 09h às 17h

PV 13 – Centro de Saúde (Centro) – 09h às 17h

PV 14 – Escola Municipal Senador Martins (Caxambu) – 09h às 17h



Até o momento foram vacinados 24.426 animais, sendo 19.311 caninos e 5.115 felinos. A previsão para esta etapa é vacinar mais 9 mil animais. A Vigilância Ambiental orienta a todos para que os animais sejam levados em coleiras, guias ou caixas de transportes (para gatos) e informa que os animais não devem ser conduzidos por crianças desacompanhadas dos pais ou responsáveis.