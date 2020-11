Rua 13 de Maio voltou a apresentar grande movimento na noite da última sexta-feira Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 12:10

Petrópolis - Diante do aumento nos casos de COVID-19 na cidade a prefeitura está reforçando as ações de fiscalização em bares e locais de maior circulação com o objetivo de evitar as aglomerações. Equipes de fiscalização da Secretaria de Serviços e Ordem Pública (SSOP), Posturas, Vigilância Sanitária, além de agentes da Guarda Civil e Polícia Militar atuaram na noite desta sexta-feira percorrendo bares, restaurantes e locais de aglomeração no Centro e na Castelânea.



De acordo com as equipes, a quantidade de pessoas na Rua 13 de Maio foi maior do que o de costume. A prefeitura informou que as equipes orientaram os estabelecimentos e as pessoas que estavam nas ruas sobre as regras que proíbem as aglomerações e também reforçaram a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Também foram observados se os estabelecimentos estão respeitando as determinações de distanciamento. Todos os estabelecimentos encerraram as atividades no horário previsto em decreto e nenhum foi autuado. Além da Rua 13 de Maio, as equipes também percorreram outros locais do Centro, como a Praça da Liberdade, além da Praça Pasteur, na Castelânea.



A prefeitura reforça a importância de cada pessoa continuar se prevenindo para que a doença continue controlada na cidade, o que inclui o uso de máscaras, sair de casa só em caso de necessidade e manter o distanciamento.

Publicidade

Ainda de acordo com a prefeitura é fundamental o empenho dos petropolitanos no cuidado da própria saúde, assim como de outras pessoas, principalmente em um momento em que cidades próximas estão enfrentando dificuldade com o aumento de casos, como Juiz de Fora, São Gonçalo e Rio de Janeiro.