Segundo turno da disputa para prefeito de Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Petrópolis - Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 18h20, com 59,94% dos votos apurados o candidato do PSB à prefeitura de Petrópolis, Rubens Bomtempo, lidera a apuração com 54,87% dos votos, enquanto Bernardo Rossi, do PL, contabiliza 45,13%.

Lembrando que Bomtempo ainda está com sua candidatura indeferida pelo TRE e está "anulada sub judice", conforme informado na totalização e votos do TSE.