Rubens Bomtempo (PSB) foi o candidato mais votado no segundo turno das eleições para prefeito de Petrópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 19:11

Resultado final das eleições para prefeito em Petrópolis Reprodução Petrópolis - Com 100% das urnas apuradas, o candidato a prefeito pelo PSB, Rubens Bomtempo, foi o mais votado do segundo turno das eleições municipais de Petrópolis. Ele teve 55,18% dos votos, mas que estão "anulados sub judice", devido ao indeferimento de sua candidatura pela Justiça Eleitoral.Bernardo Rossi, do PL, contou com 44,82% dos votos válidos.

Bomtempo está indeferido pela Justiça Eleitoral e seus votos constam como "anulados sub judice". Ele recorreu da decisão emitida pela esfera estadual (TRE) e agora aguarda o julgamento julgamento de sua candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ainda não há uma data para o órgão emitir sua decisão.

Os dados mostram que 154.531 eleitores compareceram às urnas na cidade, com 85.621 abstenções (35,65%). Os votos brancos e nulos foram 9.058 e 27.839, respectivamente.

Bomtempo agradece eleitores por sua votação

Nas redes sociais, Bomtempo emitiu a seguinte mensagem assim que soube do resultado: "Muito obrigado, Petrópolis! Obrigado por todo o apoio, o carinho e por esse voto de confiança. Meu compromisso é trabalhar muito para que a nossa cidade possa se reencontrar e fazer o seu povo mais feliz."

"Eu acho que ficou claro que o povo quer melhorar a Saúde. O povo sabe que quando eu fui prefeito não faltava medicamentos nos postos. E ainda tem a questão do emprego na cidade", declarou Bomtempo.

Emocionados, os candidatos eleitos agradeceram a população pelos votos recebidos, o que mostrou a aprovação das propostas apresentadas ao longo de toda a campanha. “São dois ex-prefeitos que se reencontraram para resgatar a nossa cidade. Colocar nossa cidade novamente no rumo, no rumo da esperança, no rumo, acima de tudo, do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Somos 40 e somos vencedores, mas quem ganhou essa eleição mesmo foi o povo de Petrópolis”, reforçou Paulo Mustrangi.

Bomtempo votando neste domingo no segundo turno em Petrópolis Reprodução "Quero muito dizer para a população que essa foi uma campanha propositiva, que gerou esperança para o povo e que o povo quis votar na mudança por segurança, com responsabilidade. Muito obrigada Petrópolis", destacou Bomtempo, ao lado da família.

Bernardo agradece votos e deseja sucesso à próxima administração

Após a divulgação oficial do resultado o atual prefeito Bernardo Rossi agradeceu os votos de 52.727 petropolitanos. O candidato da coligação Cuidando de Petrópolis com Responsabilidade (PL/DEM/MDB/DC/PTB) parabenizou Rubens Bomtempo e desejou sucesso na condução da prefeitura no próximo mandato.



Bernarod Rossi (PL) votou pela manhã no Centro de Petrópolis Divulgação "Agora é momento de pensar no melhor para cidade. Nós deixamos um grande legado para a história da cidade em várias áreas, mas o fundamental agora é unir esforços para impedir uma segunda onda de contaminação por coronavírus na cidade e trabalhar muito pela retomada econômica do município. Meu mandato vai até dia 31 de dezembro e até continuarei a trabalhar com muito empenho para isso e dar as condições necessárias para a cidade continuar no trilho certo para salvar vidas. Que Bomtempo e Mustrangi tenham toda sorte para levar a cidade adiante", disse Bernardo Rossi, junto com o vice Baninho.

Bernardo votou por volta de 10h no Colégio Santa Isabel, no Centro de Petrópolis. Ele estava acompanhado da mulher, Sabrina, e dos dois filhos, Bernardinho e Bia. O candidato a vice-prefeito, Baninho, votou também pela manhã na E.M,. Papa João Paulo II.